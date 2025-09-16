價差44萬仍吸睛！達明啟動公開申購 股價陷入震盪

廣達（2382）孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明（4585）預計9月26日掛牌上市，競價拍賣15日截止，16日啟動公開申購。今日成交量放大至272張，但股價卻陷入震盪，盤中最低翻黑跌至655元，最高則來到684元，終場收679元、漲幅1.73%。若以今日收盤價與承銷價238元相比，中籤紅包高達44.1萬元，報酬率185.29%。

達明即將掛牌上市，9月11日至15日辦理競價拍賣，共計釋出9,216張，最低投標價格200元，並於9月17日開標；公開申購時間為9月16日至18日，承銷張數3,104張，每股暫定承銷價238元，9月22日進行抽籤。

達明股價自8月業績發表會後急漲，林百里親自站台喊話「金孫登大人」，激勵股價在三天內衝上825元歷史天價，單月累計飆漲逾102%。不過，9月以來股價進入整理，一度回測600元關卡。

林百里強調，達明的核心優勢在於「解決方案平台」。雖然外觀上與市面其他機器人相似，但真正價值在於多年累積的AI與智慧化應用，讓產品能針對不同產業場景提供專屬方案。

林百里進一步指出，達明有兩大亮點：第一，為台灣第一家協作機器人品牌，不再是代工業務，中心價值不是製造成本，而是製造價值。其次，達明也是全球第一家同時結合協作機器人、視覺與AI的機器學習公司，是解決方案平台是解決方案平台商，能拓展更多工作模式跟價值。

目前達明已在全球銷售1.8萬支協作型機械手臂，其中2,000台導入廣達集團工廠。此外，達明自主研發的首款人形機器人 「TM Xplore I」於8月正式亮相，搭載輝達（NVIDIA）Jetson Orin平台，標榜高精度與靈活性，目標客戶涵蓋半導體、電子與汽車製造等產業，成為台灣首台國產AI人形機器人。