瀚宇博9月17日起買庫藏股2000張 轉讓員工

上市PCB廠商瀚宇博（5469）今日公告董事會決議通過買回公司股份，買回股份目的：轉讓股份予員工，買回股份種類：普通股，買回股份總金額上限(元)：23,141,269,000，預定買回之期間：114/09/17~114/11/14，預定買回之數量(股)：2,000,000，買回區間價格(元)：75.00~88.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

瀚宇博公告，買回方式：自集中交易市場買回，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：0.41，申報時已持有本公司股份之累積股數(股)：2,854,000。

瀚宇博公告，申報前三年內買回公司股份之情形：(1)實際買回股份期間：114/05/05 ~ 114/05/09 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00(2)實際買回股份期間：113/03/28 ~ 113/04/11 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00。

瀚宇博公告，已申報買回但未執行完畢之情形：公司第1次預計買回4,000,000股，實際買回1,300,000股；第2次預計買回5,000,000股，實際買回3,001,000股；第3次預計買回5,000,000股，實際買回2,500,000股；第4次預計買回3,000,000股，實際買回681,000股；未執行完畢之原因為考量員工未來認股意願及兼顧股東權益，故未能執行完畢。

瀚宇博公告，公司經114年9月16日董事會決議通過，預計於114年9月17日至114年11月14日於集中交易市場買回公司股份計2,000仟股，買回區間價格為每股新台幣75元至88元之間，惟股價低於所定區間價格下限時，本公司將繼續執行買回。

瀚宇博公告，公司經114年9月16日第12屆第18次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000仟股。上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.41%，且買回股份所需金額上限為新台幣176,000仟元，僅占本公司114年6月30日經會計師核閱之合併財務報表之流動資產新台幣52,890,072仟元之0.33%，茲聲明公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事（含獨立董事）9人均同意本聲明書之內容，併此聲明。