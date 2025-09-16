載板三雄點火 南電亮燈、欣興景碩齊揚

在 AI／HPC 需求與報價上調預期加持下，「載板三雄」16日再度成為盤面主角。南電（8046）開高後直攻亮燈，收196.5元；欣興（3037）收152元、漲7.04%；景碩（3189）收110.5元、漲7.80%，三雄放量走高、人氣火熱。

基本面同步轉強：欣興8月合併營收113.57億元，月增0.4%、年增4.9%，創33月高、改寫同期次高；前8月累計852.23億元、年增13.4%。景碩8月營收34.21億元，月增2.2%、年增19.7%，創近34月高；前8月249.53億元、年增25.73%。南電8月營收38.07億元，月增5.15%、年增22.91%，創近29月高；前8月254.68億元、年增18.77%。

外資指出關鍵材料 T-glass 自第4季起更趨吃緊，載板廠將資源優先配置至高毛利產品，帶動售價與營運改善；並將南電目標價自125元大幅調升至280元、評等由「中立」升至「買進」；景碩目標價自77元升至109元、評等升至「中立」；欣興目標價自116元調至130元、評等維持「中立」。整體而言，需求回溫與原料緊俏雙動能發酵，載板多頭趨勢續航。

展望後市，欣興預期本季營收較第2季小幅成長，且 PCB 動能優於載板；景碩看好下半年單月營收緩步走升、全年呈逐季成長，惟匯率為主要變數。南電表示，受惠 BT 拉貨與 ASP 上調（約4–9%），漲價趨勢可望延伸至 ABF，高階 ABF 專案預計第4季啟動。