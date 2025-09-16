快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

載板三雄點火 南電亮燈、欣興景碩齊揚

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

在 AI／HPC 需求與報價上調預期加持下，「載板三雄」16日再度成為盤面主角。南電（8046）開高後直攻亮燈，收196.5元；欣興（3037）收152元、漲7.04%；景碩（3189）收110.5元、漲7.80%，三雄放量走高、人氣火熱。

基本面同步轉強：欣興8月合併營收113.57億元，月增0.4%、年增4.9%，創33月高、改寫同期次高；前8月累計852.23億元、年增13.4%。景碩8月營收34.21億元，月增2.2%、年增19.7%，創近34月高；前8月249.53億元、年增25.73%。南電8月營收38.07億元，月增5.15%、年增22.91%，創近29月高；前8月254.68億元、年增18.77%。

外資指出關鍵材料 T-glass 自第4季起更趨吃緊，載板廠將資源優先配置至高毛利產品，帶動售價與營運改善；並將南電目標價自125元大幅調升至280元、評等由「中立」升至「買進」；景碩目標價自77元升至109元、評等升至「中立」；欣興目標價自116元調至130元、評等維持「中立」。整體而言，需求回溫與原料緊俏雙動能發酵，載板多頭趨勢續航。

展望後市，欣興預期本季營收較第2季小幅成長，且 PCB 動能優於載板；景碩看好下半年單月營收緩步走升、全年呈逐季成長，惟匯率為主要變數。南電表示，受惠 BT 拉貨與 ASP 上調（約4–9%），漲價趨勢可望延伸至 ABF，高階 ABF 專案預計第4季啟動。

營收 景碩

延伸閱讀

景碩PCB良率提升九成以上 250億打造AI產線 改造了什麼？

PCB缺貨潮蔓延至下游 高盛點名這幾檔躍居受惠股

欣興、智易 認購火紅

金像電8月營收月增4% 欣興8月合併營收月增0.4%

相關新聞

台積電首次季配息5元第19度當日填息 早盤衝上1,280元

台積電今日首次季配息5元，第19度當日填息、以及第9度開盤秒填息，早盤漲30元衝上1280元。

晶技8月 EPS 0.58元

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告8月自結損益，歸屬母公司獲利2億元，年增20.5%，每股盈餘0.58元，累計...

宏碁衝刺高階顯示器

宏碁（2353）衝刺顯示器事業，今年在高端產品成長，以及OLED顯示器滲透率提升下，樂觀下半年成長動能，預期第4季拉貨動...

佰鴻切入無人機供應鏈

佰鴻（3031）昨（15）日舉辦法說會，公司指出，已切入無人機供應鏈，提供不可見光LED元件，並小量出貨。法人看好，佰鴻...

楠梓電第3季表現暢旺

AI應用持續升溫，老牌PCB廠商楠梓電（2316）轉型有成，楠梓電指出，下半年展望維持正面看法，AI與工業自動化需求暢旺...

網家、富邦媒衝刺3C買氣

時序進入年底購物消費旺季，電商平台力衝3C業務，網路家庭（8044）旗下PChome 24h宣布19日正式開賣iPhon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。