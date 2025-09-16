台積電首次季配息5元第19度當日填息 早盤衝上1,280元

台積電今日首次季配息5元，第19度當日填息、以及第9度開盤秒填息，早盤漲30元衝上1280元。

統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多可快速填息，前一次除息也是隨著美股科技股表現強勢，在除息當天便填息，去年12月12日第二度除息4元也當日填息，為第17度當日填息；今年3月除息季配息4.5元，為第18度當日填息以及第8度秒填息。不過，今年6月12日除息則歷時十個交易日才完成填息，當時未能實現第19度當日填息。

就配息政策來看，台積電已預告，未來股息將穩定增加。故5月董事會決議核准配發2025年第1季股息5元，除息交易日為9月16日，並於10月9日發放。今年8月董事會亦已拍板2025年第2季續配5元，除息交易日為12月11日，並於2026年1月8日發放。

台積電季配息穩步拉升，法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收、獲利提升，推測2025年至2026年現金股息分別將自20元至24元起跳；台積電先前拍板2025年第1季股息5元，果然如預期2025年股息20元起跳，隨台積電現金流充沛，後續仍可望拉升。