快訊

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

台積電首次季配息5元第19度當日填息 早盤衝上1,280元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影

台積電今日首次季配息5元，第19度當日填息、以及第9度開盤秒填息，早盤漲30元衝上1280元。

統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多可快速填息，前一次除息也是隨著美股科技股表現強勢，在除息當天便填息，去年12月12日第二度除息4元也當日填息，為第17度當日填息；今年3月除息季配息4.5元，為第18度當日填息以及第8度秒填息。不過，今年6月12日除息則歷時十個交易日才完成填息，當時未能實現第19度當日填息。

就配息政策來看，台積電已預告，未來股息將穩定增加。故5月董事會決議核准配發2025年第1季股息5元，除息交易日為9月16日，並於10月9日發放。今年8月董事會亦已拍板2025年第2季續配5元，除息交易日為12月11日，並於2026年1月8日發放。

台積電季配息穩步拉升，法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收、獲利提升，推測2025年至2026年現金股息分別將自20元至24元起跳；台積電先前拍板2025年第1季股息5元，果然如預期2025年股息20元起跳，隨台積電現金流充沛，後續仍可望拉升。

股息 除息 台積電

延伸閱讀

台積電ADR收漲 溢價率26% 日月光、聯電勁揚超過1%

台積電等股9月16日除息 影響加權股價約40.48點

台積除息 市場看好填息…台股觀望味濃

台積16日除息 影響大盤40點

相關新聞

台積電首次季配息5元第19度當日填息 早盤衝上1,280元

台積電今日首次季配息5元，第19度當日填息、以及第9度開盤秒填息，早盤漲30元衝上1280元。

晶技8月 EPS 0.58元

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告8月自結損益，歸屬母公司獲利2億元，年增20.5%，每股盈餘0.58元，累計...

宏碁衝刺高階顯示器

宏碁（2353）衝刺顯示器事業，今年在高端產品成長，以及OLED顯示器滲透率提升下，樂觀下半年成長動能，預期第4季拉貨動...

佰鴻切入無人機供應鏈

佰鴻（3031）昨（15）日舉辦法說會，公司指出，已切入無人機供應鏈，提供不可見光LED元件，並小量出貨。法人看好，佰鴻...

楠梓電第3季表現暢旺

AI應用持續升溫，老牌PCB廠商楠梓電（2316）轉型有成，楠梓電指出，下半年展望維持正面看法，AI與工業自動化需求暢旺...

網家、富邦媒衝刺3C買氣

時序進入年底購物消費旺季，電商平台力衝3C業務，網路家庭（8044）旗下PChome 24h宣布19日正式開賣iPhon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。