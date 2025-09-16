快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

道瓊期 靈活操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理
道瓊期 靈活操作。 美聯社
道瓊期 靈活操作。 美聯社

聯準會（Fed）本周會議前，市場呈現觀望氣氛，投資人動作保守，靜待政策明確訊號出爐。期貨法人指出，市場預期Fed將於本周政策會議宣布降息25個基點，甚至不排除降息50個基點的可能，主席鮑爾談話及利率點陣圖將牽動未來政策路徑，可伺機利用道瓊期操作。

美國8月生產者物價（PPI）意外下滑，就業市場進一步降溫。勞動市場疲弱成為關注焦點，美元指數與美債殖利率同步走弱，推升黃金避險需求。

歐洲央行上周四再次維持利率不變，連續兩次會議按兵不動；同時，土耳其央行宣布降息，展現全球貨幣政策分歧。地緣政治方面，美國商務部長盧特尼克近日表示，美國有望與台灣、瑞士、印度達成貿易協議，南韓雖宣布達成協議，尚未正式簽署。

最新初領失業救濟金人數意外躍升至2021年10月以來的最高水準，以及早些時候美國勞工統計局下調就業增長，證實勞動力市場正在放緩。經濟學者指出，雖然通膨壓力升溫，但失業申請暴增及BLS下修就業數據，證明就業市場走軟，為降息鋪路。短線資金持續流向美債、黃金等避險資產，長線美國科技及AI產業則受市場看好。（凱基期貨提供）

降息 美國商務部

延伸閱讀

超級央行週登場 新台幣貶翻升收30.228元

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

超級央行周登場大盤震盪難免…台股兩大族群 法人按讚

相關新聞

智寶上興櫃 掛牌價40元

動漫遊戲（ACG）IP廠智寶（7824）昨（15）日舉辦興櫃前媒體茶敘，董事長鄧橋指出，隨著公司重量級IP將陸續推出，加...

就市論勢／食品、內需股 逢低布局

台股在美股持續創高下，呈現多頭走勢並突破歷史高點，近期出現獲利了結賣壓，昨（15）日加權指數下跌117點收25,357點，成交量約4,078億元，此波自低點反彈以來漲幅已大，短期技術面已顯過熱跡象，包括融資餘額快速攀升及散戶當沖比維持高檔水準，顯示籌碼面凌亂，可能面臨技術性修正壓力。

雙資鎖碼股 蓄勢衝

9月以來外資、自營商持續加碼台股，推動大盤攻上25,000點大關，專家建議，投資人可布局外資、自營商同買，且股價漲幅強勢...

雙低族群 資金青睞

台股近來在高檔震盪，投資人操作難度增加。在指數高檔修正之際，多數資金紛紛轉往低基期、低本益比的雙低股。法人指出，若後市震...

富邦證券輔導 禾榮科上市首日漲25%

富邦證券輔導的禾榮科（7799）昨（15）日以承銷價每股600元正式掛牌上市，終場上漲150元收750元，漲幅25%，為...

晶技8月 EPS 0.58元

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告8月自結損益，歸屬母公司獲利2億元，年增20.5%，每股盈餘0.58元，累計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。