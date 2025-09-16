快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

經濟日報／ 記者魏興中整理

南亞科（2408）受惠基本面否極泰來，法人預期下半年可望轉虧為盈，激勵昨（15）日股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，在台股漲多拉回之際仍逆勢走揚強勢表態，成為昨日盤面亮點。

法人指出，AI持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，在供應商減少DDR4生產下，庫存持續下降，帶動DRAM合約價不斷上揚。南亞科由於DDR4產品比重已高占50%，成為新趨勢下的最大受惠者。

由於南亞科在報價上揚、產能滿載的挹注下，隨平均銷售單價提升，法人預期下半年營運有望轉虧為盈。權證發行商建議，可挑選價內外5%以內、距離到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

