台股在美股持續創高下，呈現多頭走勢並突破歷史高點，近期出現獲利了結賣壓，昨（15）日加權指數下跌117點收25,357點，成交量約4,078億元，此波自低點反彈以來漲幅已大，短期技術面已顯過熱跡象，包括融資餘額快速攀升及散戶當沖比維持高檔水準，顯示籌碼面凌亂，可能面臨技術性修正壓力。

2025-09-16 01:14