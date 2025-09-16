漢翔 挑價內外20%

漢翔（2634）明年國防營收具有基本盤，且新五型無人機標案預期明年規模約135.8億元，漢翔作為組裝廠有望受惠。

國防部8月公布五款無人機徵求廠商，第一輪標案中，漢翔已經參與協助國內企業在生產製造方面；第二輪得標者也有跟漢翔洽談未來合作向國防部投標，此外也可能有產製相關合作；漢翔已經開發出無人機反制系統，目前正在進行認證，也配合客戶進行客製化服務，9月將在國防展展出。

漢翔今年5月取得台電鳳林花蓮靜態同步補償器新建工程，今年下半年可開始貢獻營收。

