9月以來外資、自營商持續加碼台股，推動大盤攻上25,000點大關，專家建議，投資人可布局外資、自營商同買，且股價漲幅強勢，如鴻海（2317）、南亞科、台積電等「雙強鎖碼股」。

聯準會（Fed）將在台灣時間18日凌晨2時宣布利率政策、川普本周帶輝達執行長黃仁勳訪英國談投資、航太暨國防工業展18日登場、半導體研究中心宣布成立矽光子平台、META新品發布會等，眾利多因素有望帶動台股指數震盪盤堅。

法人指出，台股昨（15）日價跌量縮，呈現高檔震盪，但均線仍維持多頭排列，雖然量能連續兩天低於5日均量，甚至低於20日均量，不易大漲，但短線只要守住5日線，整理後待量能回溫仍有機會上攻。

篩選近五日外資、自營商同買，且股價漲幅逾5%的個股，其中，觀察外資買超，鴻海最受青睞，累計超過18萬張以上的買單，南亞科買超8.8萬張，台積電買超4.8萬張，其餘買超逾萬張的還有，威剛、力積電、佳能等。

進一步觀察自營商，近五日買超南亞科6,562張，其餘買超逾千張的有鴻海、台積電、威剛、力積電、雙鴻。

三星、SK海力士、美光已陸續宣布將逐步停產DDR4產品，南亞科的主力產品涵蓋DDR4，有機會在全球DDR4供給減少後承接轉單，近期吸引法人資金進場卡位，近期股價表現轉趨強勢。

台積電則是8月營收3357.72億元，創下單月營收歷史次高，加上市場預期美國降息帶來資金行情，促使外資近期大單敲進台積電。法人表示，預估台積電整年營收上調2025年美元營收，年增30%，預估2025年每股純益（EPS）61元。

鴻海不僅近年積極切入AI伺服器業務，同時也還是蘋果最大硬體組裝夥伴，市場預期iPhone 17有機會加入AI功能，吸引外資、自營商買盤湧入。