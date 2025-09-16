台積今除息 影響大盤40點

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

集中市場今（16）日有台積電（2330）、桂盟（5306）、青松健康（6931）及錸寶（8104）等四檔加權指數成分股進行除息交易。臺灣證券交易所表示，半導體龍頭台積電預計將在此次除息後，使發行市值減少約1,297億元，單檔對大盤指數的影響預計達40.43點。

台積電此次除息為其首次季配息5元，屬於今年第1季的股息。法人分析，考量台積電過往快速填息的紀錄，外界預期此次有機會上演第19次當日填息的目標。

過往統計顯示，自2019年起採用季配息以來，台積電多能快速填息，甚至屢次創下「秒填息」的紀錄。不過，今年6月12日的除息交易，則歷時十個交易日才完成填息。

台積電的配息政策顯示，未來股息將穩定增加。今年第1季配發5元現金股息，除息交易日9月16日、預計10月9日發放；第2季也將續配5元，除息交易日為12月11日。

配息 除息 台積電

