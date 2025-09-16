快訊

債券 ETF 可找券商下單

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

在局勢多變的金融市場中，如何穩健地累積資產，是每位投資人關切的議題。臺灣證券交易所表示，除廣為人知的股票ETF外，其實債券ETF正逐漸成為許多投資人資產配置中不可或缺的一環。很多投資人只知道透過銀行購買債券型基金，但事實上也可以透過證券商下單買債券ETF。

證交所指出，上市債券ETF種類多元，包含投資等級公司債、非投資等級公司債、新興市場公司債、公債ETF等，投資人可以依據自身需求選擇合適的債券ETF投資。

其中，公債ETF主要投資於政府發行的債券，例如美國公債ETF，其投資標的則為美國政府發行的債券。

這類債券以美國政府信用作為擔保，傳統上被視為違約風險低且具有高度流動性的投資產品，在正常經濟環境下，常與股票走勢呈現負相關，因此常被投資人作為避險工具的選擇之一。

證交所現有的上市公債、投等債券ETF有三檔，包含群益ESG投等債0-5（00985B）鎖定短天期美元投資等級公司債，並加入ESG篩選因子；新光投等債15+（00775B）聚焦於長天期美元投資等級公司債，債券發行人涵蓋消費、能源、電信、銀行和保險等產業；國泰US短期公債（00865B）主要投資標的為美國政府發行的債券，且平均年期低於一年。

然而，即使是公債ETF和投資等級公司債ETF，也並非毫無風險。例如，利率風險即為關鍵之一，當市場利率發生變化時，將影響既有債券價格，進而影響基金淨值；信用風險源於債券發行人的違約可能性；匯率風險則是投資以外幣計價的債券時，當新臺幣匯率變動可能造成的潛在損失。

目前證交所掛牌的債券ETF均為投資外幣計價的債券，投資人需特別注意匯率風險。此外，所有ETF均可透過次級市場交易，買賣過程中可能面臨折溢價風險，當基金淨值與市價之間偏離較大時，可能會承受價差損失。

投資人可以透過證交所基本市況報導網站、投信官網等途徑查詢ETF折溢價資訊，並且謹慎評估市場波動與各項風險。

