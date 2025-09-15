快訊

iPhone Air限用eSIM！3大電信「免費」申請規則一次看 這家可網路申辦

台電林口電廠2號機組故障 確定今天無法修好

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

佰鴻大搶無人機商機 後市營運可期

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

全球無人機產業已從技術驗證進入應用擴散階段，該產業已成為當前最炙手可熱的領域，佰鴻（3031）15日舉辦法說會，公司透露，已經切入無人機供應鏈，提供不可見光LED元件，並開始小量出貨。法人看好，佰鴻早在多年前便已打進無人機供應鏈，在無人機呈現爆炸成長的趨勢下，為佰鴻營運增添龐大新動能。

業界指出，在各國政府對國防安全的高度重視，以及民用市場對無人機需求的持續增長，無人機產業正迎來前所未有的發展機遇，也帶動市場對不可見光LED元件的需求。

據悉，佰鴻於2016年起連續9年獲利，公司指出，儘管地緣政治衝突頻仍且敏感度居高不下，加之通貨膨脹等因素持續影響，佰鴻對全年的整體營運仍維持謹慎樂觀。

在營運比重方面，佰鴻表示，目前LED元件及PCBA（印刷電路板組裝）營收占比為93%，照明及工程則占5%，其他產品占2%。

佰鴻預期，數個大型工程專案將在第3季、第4季陸續完工認列，可望成為下半年重要的營收挹注來源，並認為下半年與明年的工程專案營收將有較大提升。

LED 營收 無人機

延伸閱讀

港無人機長洲送藥 1小時縮為20分鐘 明年首季擬試載人

漢翔布局報佳音！攜手美國 Shield AI 打造先進無人系統生態系

羅馬尼亞領空遭俄無人機闖入 外長召見俄大使抗議

IC 設計業下半年度小月 AI、機器人、無人機撐場

相關新聞

邊緣AI帶動 工業電腦產業緩步復甦 法人點讚這三檔

工業電腦產業受惠多項利多因素推動，整體週期正邁向緩步復甦，法人指出，AI發展將成為工業電腦的重要成長力，看好台廠中研華（...

記憶體漲價預期點火 群聯勁揚、南亞科亮燈 華邦電與威剛齊走高

記憶體報價再度吹起漲風。SanDisk上周率先把NAND Flash報價上調約一成後，美光隨即通知客戶，自12日起DRA...

南亞科漲停鎖死！美光喊停報價＋日方補貼擴產 點火記憶體行情？

美國記憶體大廠美光（Micron）利多頻傳。日本經濟產業省12日宣布，未來五年（至2029年度止）將對美光廣島工廠的設備...

iPhone 17系列登場 蘋概股大反攻 鎖定電池與鏡頭

蘋果年度秋季發表會於台灣時間9月10日登場，市場研究顯示，iPhone 17系列需求強勁。

帆宣董事長高新明：這波榮景…忙到2028

帆宣（6196）董事長高新明表示，因應客戶新建廠及擴產需求續旺，帆宣南科六廠已取得執照，將加入設備生產陣容。她指出，在建...

聯華神通卡位軍工商機

聯華神通集團積極卡位軍工商機，旗下強固型電腦大廠神基（3005）近年在北約（NATO）持續提升國防支出下，帶動其歐美市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。