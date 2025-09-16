西勝進擊歐洲電池模組

電池模組廠西勝（3625）的捷克子公司近期開幕，鎖定歐洲市場電動自行車、機器人及無人機專用鋰電池模組商機。展望後市，西勝布局高電壓BBU與無人機商機，目前產品處於送樣認證階段，搭配LEV兩輪電動車電池高成長，明年目標本業拚轉機。

西勝董事長黃宗偉表示，西勝捷克從布拉格出發，連結歐洲、擴展全球。

捷克子公司未來將鎖定三大核心應用領域，專注開發電動自行車、機器人及無人機專用鋰電池模組，以滿足歐洲市場對高效能、輕量化與永續能源解決方案的需求。

西勝無人機業務今年瞄準商用市場，未來也不排除切入軍工領域。捷克子公司成立後，無人機鋰電池被視為三大核心市場之一，搭配近年歐洲國防預算提升、商機可期。

西勝布局BBU、無人機商機，其中GB300高電壓BBU今年已送樣國內電源供應器大廠認證，無人機電池亦進入認證階段，目標下半年展現成果；而LEV電動自行車業務今年顯著回升，全年力拚年增五成。

西勝8月營收3,617萬元，月增6.61%、年減16.1%；累計前八月營收2.83億元、年減24.2%。

今年營收下滑，主因公司持續轉型，逐步淡出NB業務，預計2026年將以AI、綠能相關產品接棒。