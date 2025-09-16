雷虎、仁寶簽 MOU

雷虎科技（8033）昨（15）日宣布，與仁寶電腦建立策略合作關係，將於9月18日台北航太軍工展簽署合作備忘錄（MOU），共同開發「全網整合通訊模組」，專為視距外（BVLOS）無人載具應用設計。

雷虎科技計畫自2026年起，將該模組應用於無人載具產品，提升在全球市場的競爭力。

雙方強調，結合雷虎科技在無人載具設計的專業，與仁寶電腦在通訊技術的優勢，開發的解決方案將為全球BVLOS市場提供高效、安全的通訊產品，展現台灣在無人載具產業鏈的技術實力。

此模組結合5G、4G/LTE、衛星通訊及射頻技術，透過AI演算法自動選擇最佳網路，實現低延遲、高安全性（加密VPN技術）及穩定連線，確保視頻、音頻、遙測和控制訊號在各種地形和長距離環境下的可靠傳輸，防止訊號中斷。