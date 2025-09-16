快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

佰鴻切入無人機供應鏈

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

佰鴻（3031）昨（15）日舉辦法說會，公司指出，已切入無人機供應鏈，提供不可見光LED元件，並小量出貨。法人看好，佰鴻多年前就打進無人機供應鏈，在無人機市場快速成長趨勢下，為佰鴻營運增添新動能。

業界分析，不可見光LED元件波長通常在850至1550奈米，主要應用包括紅外線通訊、感測器及其他工業自動化檢測等領域。

業界說，各國高度重視國防安全，以及民用市場對無人機需求持續增長，無人機產業正迎來龐大商機，也帶動市場對不可見光LED元件的需求。

佰鴻指出，儘管地緣政治衝突頻仍，且有通膨等因素影響，但公司對全年的營運仍持謹慎樂觀看法。

佰鴻表示，目前LED元件及PCBA營收占比約93%，照明及工程占5%，其他產品占2%。其中，不可見光與可見光產品營收比重約為6比4。

佰鴻指出，有數個大型工程專案將在第3季、第4季陸續完工認列，可望成為下半年重要的營收來源。

針對車用市場，佰鴻指出，目前車市相對疲軟，下半年度工業與車用已交貨部分會比較淡，因此車用產品並非現階段的重點，但會持續維護與客戶的關係。

LED 營收 無人機

延伸閱讀

港無人機長洲送藥 1小時縮為20分鐘 明年首季擬試載人

汰換光衰嚴重的LED路燈成效不彰？竹市府：已規畫汰換期程

漢翔布局報佳音！攜手美國 Shield AI 打造先進無人系統生態系

羅馬尼亞領空遭俄無人機闖入 外長召見俄大使抗議

相關新聞

智寶上興櫃 掛牌價40元

動漫遊戲（ACG）IP廠智寶（7824）昨（15）日舉辦興櫃前媒體茶敘，董事長鄧橋指出，隨著公司重量級IP將陸續推出，加...

就市論勢／食品、內需股 逢低布局

台股在美股持續創高下，呈現多頭走勢並突破歷史高點，近期出現獲利了結賣壓，昨（15）日加權指數下跌117點收25,357點，成交量約4,078億元，此波自低點反彈以來漲幅已大，短期技術面已顯過熱跡象，包括融資餘額快速攀升及散戶當沖比維持高檔水準，顯示籌碼面凌亂，可能面臨技術性修正壓力。

雙資鎖碼股 蓄勢衝

9月以來外資、自營商持續加碼台股，推動大盤攻上25,000點大關，專家建議，投資人可布局外資、自營商同買，且股價漲幅強勢...

雙低族群 資金青睞

台股近來在高檔震盪，投資人操作難度增加。在指數高檔修正之際，多數資金紛紛轉往低基期、低本益比的雙低股。法人指出，若後市震...

富邦證券輔導 禾榮科上市首日漲25%

富邦證券輔導的禾榮科（7799）昨（15）日以承銷價每股600元正式掛牌上市，終場上漲150元收750元，漲幅25%，為...

晶技8月 EPS 0.58元

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告8月自結損益，歸屬母公司獲利2億元，年增20.5%，每股盈餘0.58元，累計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。