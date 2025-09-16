佰鴻切入無人機供應鏈

佰鴻（3031）昨（15）日舉辦法說會，公司指出，已切入無人機供應鏈，提供不可見光LED元件，並小量出貨。法人看好，佰鴻多年前就打進無人機供應鏈，在無人機市場快速成長趨勢下，為佰鴻營運增添新動能。

業界分析，不可見光LED元件波長通常在850至1550奈米，主要應用包括紅外線通訊、感測器及其他工業自動化檢測等領域。

業界說，各國高度重視國防安全，以及民用市場對無人機需求持續增長，無人機產業正迎來龐大商機，也帶動市場對不可見光LED元件的需求。

佰鴻指出，儘管地緣政治衝突頻仍，且有通膨等因素影響，但公司對全年的營運仍持謹慎樂觀看法。

佰鴻表示，目前LED元件及PCBA營收占比約93%，照明及工程占5%，其他產品占2%。其中，不可見光與可見光產品營收比重約為6比4。

佰鴻指出，有數個大型工程專案將在第3季、第4季陸續完工認列，可望成為下半年重要的營收來源。

針對車用市場，佰鴻指出，目前車市相對疲軟，下半年度工業與車用已交貨部分會比較淡，因此車用產品並非現階段的重點，但會持續維護與客戶的關係。