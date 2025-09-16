楠梓電第3季表現暢旺

AI應用持續升溫，老牌PCB廠商楠梓電（2316）轉型有成，楠梓電指出，下半年展望維持正面看法，AI與工業自動化需求暢旺，第3季仍是傳統旺季。

楠梓電持續優化生產結構，隨著產品組合優化，希望回到往年水準。此外，楠梓電表示，AI部分能見度明朗，按照既定目標推進，今年第3季初步看來是營運高峰，惟外部匯率仍有不確定因素。

因應客戶詢問東南亞增設據點，楠梓電提到，仍在考慮東南亞如泰國增設據點，但會以成本考量為主，屆時再依客戶訂單需求設立產能。目前既有新加坡銷售服務並無製造業務，暫無具體計畫，且因對等關稅暫無更急迫於第3地設廠；而轉投資滬電泰國廠順利，楠梓電持股約1%。

楠梓電今年上半年每股純益5.61元，遠優於去年同期1.96元。其中第2季認賣滬電持股挹注，單季每股純益約4.15元。楠梓電提到，下半年維持正面看法與傳統旺季續看旺。依據楠梓電財報，第2季稅前認列出售滬電持股約10億元，扣除所得稅約7億多元，雖然該季業外匯損約2億元，但整體業外仍有12.55億元。