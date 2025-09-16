松川精密2025年營收拚新高

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

繼電器大廠松川精密（7788）董事長王傳世昨（15）日表示，受惠AI需求強勁儲能營收翻倍增長，下半年營運有望優於上半年。法人表示，松川受惠客戶下半年AI伺服器電源系統大量出貨，加上新能源產品出貨放量，全年營收有望挑戰新高，每股純益上看4~5元。

松川不回應客戶訂單及法人預估的財務數字。王傳世表示，新能源應用切入美系電動車大廠及全球主要儲能設備供應鏈，未來能源業務比重有望推升至逾七成。

此外，AI伺服器電源需求強勁，800v高壓直流（HVDC）供電架構趨勢明確，松川與台灣電源大廠合作投入超級密封與能降低發熱、提升電流負載與開閉耐壓的HVDC解決方案，王傳世表示，目前AI相關應用營收占比12%，看好2026、2027年AI應用需求爆發，占比有望提高至15%至20%。

據了解，目前包括台達電、光寶等電源廠都是松川客戶，受惠電源雙雄AI需求強勁，松川下半年不看淡。

松川副董事長吳頌仁說，繼電器與生活息息相關，一輛車包含雨刷、窗戶及椅子等應用至少搭載100多個繼電器，高級車搭載量更多，進入AI時代，因為開關控制及電流及電壓的轉換，電源穩定更顯重要，繼電器為關鍵的安全零組件，扮演接點到接點間絕緣體的角色。尤其未來電力架構走向HVDC趨勢，繼電器的規格大幅拉高，ASP翻倍增長，附加價值大幅提高。

松川多年前投入新能源布局，包括電動車及儲能等應用，營收占比近六成，也是美系電動車大廠供應鏈之一，今年上半年來自儲能應用營收年增109%。

