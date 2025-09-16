快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照

宏碁（2353）衝刺顯示器事業，今年在高端產品成長，以及OLED顯示器滲透率提升下，樂觀下半年成長動能，預期第4季拉貨動能強勁。

尤其是美國市場，除傳統旺季加持，先前部分客戶延遲拉貨，此部分需求將在下半年顯現。

宏碁顯示器產品管理資深經理王志銘指出，全球顯示器產業需求穩定，沒有太大變動。以宏碁顯示器業務來看，在大環境沒改變及供需沒有太大起伏下，看好下半年旺季銷售動能，將帶動顯示器事業成長。

全年來看，宏碁顯示器產品線維持成長態勢，預期第4季拉貨動能強勁，尤其是美國市場，除傳統季節性因素外，先前因關稅關係，部分客戶有延遲拉貨現象，這部分需求預計也會在下半年顯現。

王志銘表示，下半年顯示器成長動能主要來自高端產品，例如過去電競顯示器是4K解析度，現在開始有5K產品出現，會促進一些新的遊戲玩家換機。

另一個正向趨勢是OLED螢幕的普及。過去因價格高，較難普及，但現在可應用的產品品項愈來愈廣，產品線從過往聚焦高階市場，逐漸滲透到主流價位，會促進更多的電競玩家及創作者購買OLED產品。

此外，過去OLED顯示器多聚焦電競市場，後續會看到更多專業型顯示器，或是消費型產品都採用OLED，這些都會帶動新的需求起飛。

王志銘認為，OLED要提升在整體顯示器產業滲透率，仍取決於面板廠產能，而現在很多消費者買不到OLED顯示器。

