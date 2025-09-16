快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼筋需求不振，盤價平盤整理。豐興（2015）昨（15）日開新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，台鋼集團所屬易昇、慶欣欣鋼筋跟進持平，東和鋼鐵H型鋼9月下半月基價同樣開平盤，顯示建築用鋼市需求遞延，持續打底。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見。美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸310美元，美國貨櫃廢鋼本周小跌至303美元，澳洲鐵礦砂由每公噸104.35美元上漲至105.4美元。

昨天豐興業務會議拍板，鋼筋在連跌後決定平盤對應，另廢鋼與型鋼報價同樣持平。本周牌價鋼筋每公噸1.61萬元，廢鋼7,600元，型鋼2.38萬元。

台鋼集團昨天開出本周鋼筋盤價跟進豐興腳步持平，易昇普通鋼筋每公噸1.59萬元、盤元鋼筋1.63萬元，慶欣欣鋼筋1.61萬元，東和鋼鐵昨天公告H型鋼9月下半月價格平盤。

