邊緣AI帶動 工業電腦產業緩步復甦 法人點讚這三檔

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
在今年8月舉辦的台北自動化大展上，工業電腦廠研華展示與輝達（NVIDIA）合作的機器人超級大腦Jetson Thor平台。（研華提供）
在今年8月舉辦的台北自動化大展上，工業電腦廠研華展示與輝達（NVIDIA）合作的機器人超級大腦Jetson Thor平台。（研華提供）

工業電腦產業受惠多項利多因素推動，整體週期正邁向緩步復甦，法人指出，AI發展將成為工業電腦的重要成長力，看好台廠中研華（2395）、神基（3005）、樺漢（6414）等將有望從中受惠。

根據研調機構統計，工業電腦2023年產值約為45億美元，可望增加至2037年的95億美元，年複合成長率（CAGR）6%相較一般PC低個位數成長為佳，主因公司對工業物聯網、製造業數位化、邊緣AI建置等因素推動，其中半導體、製造業、汽車、物流、零售等均為重要成長來源。

法人指出，研華受客戶調整庫存，研華今年上半年受惠客戶補庫存及邊緣AI需求增加，營收年增23%，估2025年營收可望高雙位數成長。研華邊緣AI主攻五大產業：智慧工廠、能源及公用事業、智能系統及AMR、醫療、智慧服務及零售。未來邊緣AI將由選配變成標配，推展速度增快。邊緣AI 2023年、2024年貢獻營收4%、9%，今年上半年提高至16.8%，估年底達20%。

神基方面，強固型電腦需求仍高，近一半業務來自北美市場，美國國防支出持續增加，有利公司出貨量提升。另外神基在強固型電腦提供AI功能，售價上揚，並增加產品附加價值，均有助公司毛利率向上。

樺漢原以POS、ATM、自動化設備為主，2012年併入亞士德科技（車聯網）、2014年入主穿戴裝置的沅聖科技、防火牆的瑞祺電通。2016年併入全球第二大嵌入式板卡廠Kontron、工業電腦通路商S&T，2023年收購美國軟體公司Bsquare，從此產品線趨於完整，2024年再併入德國KATEK（KTEK GY），有助推動ESaaS。

AI 研華

