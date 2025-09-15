大摩：雙鴻第3季營收估成長雙位數

雙鴻15日股價開高走高，盤中最高一度達855元，創下波段新高，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，雙鴻第3季營收將呈現高個位數季成長，甚至可能達到雙位數，主要受惠於GB300冷板模組出貨提前，受惠於AI發展暢旺，後續營運表現有望持續增溫。

大摩表示，雙鴻伺服器業務營收貢獻預計在第3季將增加到60%，並在第4季進一步提升至70%。此外，第3季液冷散熱的營收將超過氣冷散熱。且GB300 冷板模組已於9月開始出貨，公司預期下半年將擴大在GB300冷板的供應份額，並從現有客戶開始 。

輝達次世代散熱方案「Microchannel lid」，未來可能取代冷板。大摩指出，雙鴻憑藉其在第2季開始的CPU封裝蓋板製造經驗開發。雖然相關產能增加需要時間，但公司計劃一旦確認採用，就會擴充產能 。

雙鴻目前泰國廠區的液冷散熱產能已於7月開始拉升，公司預計將在今年底完成泰國廠二期擴建 。