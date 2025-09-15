記憶體漲價預期點火 群聯勁揚、南亞科亮燈 華邦電與威剛齊走高

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
記憶體報價再度吹起漲風。（路透）
記憶體報價再度吹起漲風。SanDisk上周率先把NAND Flash報價上調約一成後，美光隨即通知客戶，自12日起DRAM與NAND全線「暫停報價一週」、並暫停與OEM／ODM談長約，等一週後重開新價單；已簽的即時價格也一併取消，顯示此次並非例行調整，而是對供需快速失衡的緊急回應。

供應鏈與通路端透露，美光已釋出漲價訊號：DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等DRAM產品擬全面上調約20%～30%，車用與部分工規料更傳出最高可到70%。法人解讀，DRAM強勢續走，漲勢也將外溢到NAND Flash。

業界觀察此波緊缺有四個動因：其一，全球資料中心建置加速，HPC伺服器大容量記憶體拉貨急；其二，電動車與ADAS推升車電用量超預期；其三，韓系廠把產能轉向HBM，傳統DRAM與NAND供給收縮；其四，下游庫存經前幾季去化，安全庫存多降到不到一個月，稍有追加單即見缺口。

受記憶體報價上行與漲價預期發酵帶動，記憶體族群今（15）日全面走強。NAND大廠生態鏈指標群聯（8299）早盤開高走高，報666元、漲6.73%，盤中高點觸及676元；記憶體大廠南亞科（2408）亮燈漲停，報63.1元；華邦電（2344）放量上攻至26.9元、漲5.7%；記憶體模組廠威剛（3260）同步勁揚，報128.5元、漲6.64%。資金明顯回流記憶體族群，市場以價帶量的上行周期鋪排後勢。

