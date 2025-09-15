金居跌停拖累 PCB 族群 外資下修展望：轉強恐得等2026年後
金居（8358）15日早盤跌停，PCB族群也出現賣壓，外資券商報告指出，觀察雖然傳統ABF將持續供過於求，不過，Advanced ABF預期會在2026-2027年供需收窄逐漸取得平衡。
美系大行觀察AI伺服器的PCB往HDI或HDI+高層數 （HLC）的混合設計轉移。CoWoP將利用線寬/線距（L/S）最小達15微米的mSAP PCB，把RDL中介層嵌入SLP，但面積比載板更大，理應需要 T glass，但考量目前供應限制，似乎不可行。
觀察上游，T-Glass供不應求狀況要到2027年才能緩解，需等到Nittobo在2026年下半年擴產完成。Level-1 low Dk 目前供過於求，Level-2 low Dk 供需緊俏狀況正在緩解。
觀察Rubin Ultra ABF 面積翻倍，層數更多，但良率低，需要兩倍的產能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言