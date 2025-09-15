快訊

天母人吃了20年！老闆進廠維修 「老地方牛肉麵」即起歇業

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

金居跌停拖累 PCB 族群 外資下修展望：轉強恐得等2026年後

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

金居（8358）15日早盤跌停，PCB族群也出現賣壓，外資券商報告指出，觀察雖然傳統ABF將持續供過於求，不過，Advanced ABF預期會在2026-2027年供需收窄逐漸取得平衡。

美系大行觀察AI伺服器的PCB往HDI或HDI+高層數 （HLC）的混合設計轉移。CoWoP將利用線寬/線距（L/S）最小達15微米的mSAP PCB，把RDL中介層嵌入SLP，但面積比載板更大，理應需要 T glass，但考量目前供應限制，似乎不可行。

觀察上游，T-Glass供不應求狀況要到2027年才能緩解，需等到Nittobo在2026年下半年擴產完成。Level-1 low Dk 目前供過於求，Level-2 low Dk 供需緊俏狀況正在緩解。

觀察Rubin Ultra ABF 面積翻倍，層數更多，但良率低，需要兩倍的產能。

PCB ABF

延伸閱讀

一周盤前股市解析／高速傳輸、PCB、生技 聚焦

金居8月EPS 0.36元 尖點0.25元

金居（8358）超妖股能追？哲哲「主力邊拉邊出」：買的是勇者、做空是傻瓜

金居（8358）衝高！股民「還能上車嗎？」網分裂：妖王續噴或韭菜收網

相關新聞

南亞科漲停鎖死！美光喊停報價＋日方補貼擴產 點火記憶體行情？

美國記憶體大廠美光（Micron）利多頻傳。日本經濟產業省12日宣布，未來五年（至2029年度止）將對美光廣島工廠的設備...

iPhone 17系列登場 蘋概股大反攻 鎖定電池與鏡頭

蘋果年度秋季發表會於台灣時間9月10日登場，市場研究顯示，iPhone 17系列需求強勁。

帆宣董事長高新明：這波榮景…忙到2028

帆宣（6196）董事長高新明表示，因應客戶新建廠及擴產需求續旺，帆宣南科六廠已取得執照，將加入設備生產陣容。她指出，在建...

聯華神通卡位軍工商機

聯華神通集團積極卡位軍工商機，旗下強固型電腦大廠神基（3005）近年在北約（NATO）持續提升國防支出下，帶動其歐美市場...

建漢兩動能推升營運

網通廠建漢（3062）新產品效益逐步發酵，推升近期營運回溫，伴隨主要生產基地位於越南，當地對等關稅相對低，有望迎來轉單，...

台積電8月營收創同期新高 衝3,357億元、月增3.9%

台積電昨（10）日公布8月營收3,357.72億元，月增3.9%，年增33.8%，為單月次高，也是歷來最旺8月。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。