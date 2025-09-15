南亞科漲停鎖死！美光喊停報價＋日方補貼擴產 點火記憶體行情？

美國記憶體大廠美光（Micron）利多頻傳。日本經濟產業省12日宣布，未來五年（至2029年度止）將對美光廣島工廠的設備投資與研發，提供最高5,360億日圓補貼，以支持該廠量產應用於人工智慧（AI）、自動駕駛等領域的次世代DRAM產品。利多消息激勵美光股價當日勁揚4.42%，收在157.23美元，創下歷史新高。

市場信心也外溢至台股記憶體族群。15日盤面上，華邦電（2344）與南亞科（2408）人氣穩居台股冠亞軍，股價也雙雙強勢攻高，南亞科盤中亮燈漲停達63.1元、改寫2024年8月來波段新高，華邦電也大漲逾6%，群聯（8299）同步強漲近7%，威剛（3260）、創見（2451）、廣穎（4973）、晶豪科（3006）等亦聯袂揚升，顯示全球記憶體需求回溫，台廠受惠題材延燒，資金追捧熱度不減。

據日本媒體報導，美光除獲得日方大額補貼外，也將加碼自身投資。公司計畫在2029年度結束前（2030年3月底前），於廣島廠投入高達1.5兆日圓，用於擴充生產設備與研發，建構月產4萬片最先進DRAM的產能。時程規劃上，美光將於2028年6至8月啟動出貨，並在2030年3至5月達到最大產能，目標是掌握AI與高效能運算浪潮下的龐大記憶體需求。

隨著AI應用正從訓練（Training）拓展至推理（Inference）與邊緣運算（Edge Computing），全球市場對高容量記憶體的需求持續升溫，產業普遍預期2025年後將進入結構性成長周期。在這股趨勢推動下，記憶體市況已有轉強跡象，近期現貨與合約價格雙雙走揚，對台灣相關廠商形成強勁利多。

同時，業界傳出，美光因應需求暢旺，已暫停對部分通路商及OEM／ODM廠報價，市場預期後續價格可能調漲20%至30%。若消息屬實，將進一步帶動記憶體價格走高，南亞科、華邦電等台廠營運表現可期。

整體而言，美光廣島廠獲日本政府大力支持，帶動股價創高，不僅強化其在高階DRAM領域的競爭優勢，也為全球記憶體產業注入強心針。對台灣廠商而言，短期有助於激勵股價與投資信心，中長期則必須持續追求產品差異化與應用多元化，方能在全球競局中搶得一席之地。