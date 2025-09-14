快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

晶心科、華星光 有題材

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股近期高檔震盪，盤面上資金輪動快速，焦點關注題材個股，其中晶心科（6533）、華星光（4979）上周五（12日）表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

晶心科持續開發高階產品，新推出的AX66對標Arm Cortex-A76，預計今年年底推出的Cuzco則對標Arm Neoverse N3。公司持續擴大研發量能，相較於2020年以前每年僅推出二款CPU，晶心科現在每年都能推出六個以上的CPU，並在北美設立四個研發中心。

法人指出，隨著Arm將資源轉移至IC設計領域，晶心科客戶問案件數增加，尋求RISC-V架構作為備案。與大客戶Meta的合作仍然持續，由於目前相關產品量產數皆不高，主要營收來源仍是授權金，公司持續開發新北美一線客戶。

華星光與晶片大廠邁威爾（Marvell）合作甚久，邁威爾是華星光的大客戶，邁威爾在今年7月已宣布與台積電在3奈米以下先進製程展開全面合作，並且計劃採用台積電備受矚目的下一代矽光子技術，三方在光通訊領域均有往來，華星光2025年全力投入AI與資料中心的技術升級與產能擴張，並成功打入新的雲端服務供應商（CSP）客戶。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

晶心科 華星光 台積電

延伸閱讀

關稅陰霾漸遠去 接下來…9月降息 熱錢再瘋狂

一整年最會下跌的月分 台股留意「9月魔咒」

輝達財報公布前該搶進還是觀望？ 分析師鎖定「最強族群」先下手為強

波若威、華星光 四檔亮

相關新聞

iPhone 17系列登場 蘋概股大反攻 鎖定電池與鏡頭

蘋果年度秋季發表會於台灣時間9月10日登場，市場研究顯示，iPhone 17系列需求強勁。

帆宣董事長高新明：這波榮景…忙到2028

帆宣（6196）董事長高新明表示，因應客戶新建廠及擴產需求續旺，帆宣南科六廠已取得執照，將加入設備生產陣容。她指出，在建...

第一金證贊助體育 獲表揚

高雄市政府11日舉辦體育有功人員表揚典禮，第一金證券參與高雄市「運動登峰計畫」贊助而獲表揚，由第一金證券總經理李美芳出席...

群聯、信驊利多 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）近期報告指出，NAND產業即將迎來AI時代，預計2029年，AI NAND市場將占整體市場逾三成，額外...

中砂今年獲利拚新高

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠大客戶持續擴充先進製程產能，今年業績看增雙位數百分比，可望續攀高峰。法人預估，...

聯華神通卡位軍工商機

聯華神通集團積極卡位軍工商機，旗下強固型電腦大廠神基（3005）近年在北約（NATO）持續提升國防支出下，帶動其歐美市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。