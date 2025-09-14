光寶科、台達電 四檔夯

光寶科（2301）與台達電（2308）受惠於AI相關產品需求電源大增，近兩年主要成長動能仍將以伺服器相關為主，尤其當產品進入量產期，經濟規模將推升營運成長。

光寶科今年8月營收156億元，月增1.3%，年增29.8%，第3季營收達成率優於法人預期，主因BBU、雲端運算電源及衛星電源產品需求強勁，由於與AI相關營收占比持續提高，光寶科下半年營運將優於下半年。

光寶科第3季整體營收估季增高個位數。展望2026／27年，預期在AI伺服器PSU+BBU出貨加速，且伺服器電源集中化與HVDC高壓直流架構趨勢明確，電源內容價值顯著提升，展望正向。

光寶科AI伺服器業績具成長空間，主要受AI伺服器電源、BBU及液冷解決方案驅動。預期72kW power shelf在今年第4季開始出貨。電源櫃預計第4季進入生產，今年全年AI營收有機會隨著新一代AI產品放量而穩定成長。AI營收中，PSU仍占約80%，BBU約占10%至20%。BBU的出貨量將持續增加，主要應用於GPU伺服器。連結光寶科的相關權證包括光寶科群益52購04（031554）、光寶科中信52購01（030058）。

台達電8月營收479億元，月增5.42%、年增26.71%，主因AI伺服器電源與資料中心需求強勁，出貨持續加速。第3季、第4季營收估季增13%、1%。展望2025／2026年，台達電將受惠AI 服器帶動電源內容價值提升及液冷散熱放量，產品組合持續好轉，營收獲利展望正向。

台達電2026／2027年營收年增可逾20%，主因電源集中化趨勢明確，估2026年上半年CSP業者將導入Power rack架構，明年下半年客戶有望於Rubin及ASIC端小量導入HVDC高壓直流電源解決方案。台達電相關權證有台達電群益53購02（031329）、台達電元大54購09（033990）。