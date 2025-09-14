快訊

欣興、智易 認購火紅

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

欣興（3037）與智易（3596）受惠於產品規格升級及新產品產能開出，對未來營運都具有成長推動力，受到法人買盤持續青睞。權證發行商表示，可挑選價外10%至15%的相關認購權證進行操作。

欣興2025年第4季預期占ABF產能30%至35%的高階產線，在CSP及GPU AI伺服器客戶拉貨下，稼動率可達滿載水準，推升ABF產品組合轉佳。另一方面，AI HDI產線整改亦可望告一段落，帶動HDI毛利率回到過往水準，毛利率在高階ABF及HDI拉動產品組合下來到20%，可望成為全年營運高峰。

Nittobo獨供的Low CTE玻纖布在AI伺服器用ABF core layer板厚增加50%，造成產能供給吃緊，連帶排擠BT載板中AP及記憶體相關供應，在成本推升下，帶動ABF及BT載板報價緩步上漲，考量Nittobo窯爐準備期要六至12個月，預期2026年上半年前相關玻布供給吃緊態勢不變，可望逐季推升IC載板報價。

長線而言，ABF在需求占比45%至55%的NB、PC需求平淡下，主要成長動能來自AI伺服器需求，由於相關高階產品封裝面積大，板層數達15至20層，用中階產線生產不符效益，有新廠產能支應的欣興可望成最大贏家。連結欣興的相關權證有欣興凱基52購02（086163）、欣興永豐53購02（088278）。

智易長線成長動能來自在美國市占率增加、新產品發酵，主要客戶為美國電信業者，在家用網通市場則透過直供的商業模式，以韌體能力取代過去系統整合商的位置，將軟硬體以一條龍方式做完，直接跟營運商做生意，享有更好的訂單能見度與毛利率。

智易今年第3季營收達成率32.5%，第4季新產品營收將逐漸發酵，第4季開始出貨一些非家用網通新產品，屬於商用市場交換器相關產品，不屬於資料中心的高速交換器，而是相對利基型市場，毛利率優於公司平均；該產品應可支撐未來五年營運成長。智易相關權證有智易永豐52購01（087306）、智易元大52購01（031250）。

ABF 欣興 毛利率

金像電8月營收月增4% 欣興8月合併營收月增0.4%

欣興、台光電 權證四檔帶勁

載板三雄誰最具潛力：欣興

欣興、南電 四檔閃金光

iPhone 17系列登場 蘋概股大反攻 鎖定電池與鏡頭

蘋果年度秋季發表會於台灣時間9月10日登場，市場研究顯示，iPhone 17系列需求強勁。

帆宣董事長高新明：這波榮景…忙到2028

帆宣（6196）董事長高新明表示，因應客戶新建廠及擴產需求續旺，帆宣南科六廠已取得執照，將加入設備生產陣容。她指出，在建...

第一金證贊助體育 獲表揚

高雄市政府11日舉辦體育有功人員表揚典禮，第一金證券參與高雄市「運動登峰計畫」贊助而獲表揚，由第一金證券總經理李美芳出席...

群聯、信驊利多 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）近期報告指出，NAND產業即將迎來AI時代，預計2029年，AI NAND市場將占整體市場逾三成，額外...

中砂今年獲利拚新高

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠大客戶持續擴充先進製程產能，今年業績看增雙位數百分比，可望續攀高峰。法人預估，...

聯華神通卡位軍工商機

聯華神通集團積極卡位軍工商機，旗下強固型電腦大廠神基（3005）近年在北約（NATO）持續提升國防支出下，帶動其歐美市場...

