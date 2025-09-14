快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

玉晶光 選價外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

玉晶光（3406）在iPhone 17新機出貨下，帶動8月營收26.99億元，月增13.3%，年增2.2%，為兩年單月新高。第3季為旺季，且需求比第2季高很多，惟第4季要視新機上市後買氣而定。

由於潛望式鏡頭今年良率高， 隨今年6月客戶手機新機種拉貨 ，下半年訂單較去年同期更多。今年新產品技術有突破，訂單量也較去年多。第3季進入傳統旺季，依客戶釋出訂單展望，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年。此外，AR／VR客戶持續開發高階產品，也有助於公司提升毛利率。

投資人可挑選價外15%附近的相關權證入手，利用槓桿操作擴大利潤，但宜先設好停損停利點。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 良率

