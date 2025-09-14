華碩（2357）第3季在GB200伺服器出貨攀升下，營收將再創高。今年受惠於RTX 50新系列顯卡帶動電競需求大增，AI PC滲透率加速，且AI伺服器放量貢獻等，成為新的成長動能。

雖然第2季提前拉貨致基期過高，但第3季在歐美返校旺季、Windows10終止支援等利多，電競與商用PC需求強勁，整體PC單價向上，預期PC業務營收季增7.2%至969.6億元；RTX 50系列顯示卡價格持穩且中階顯卡比重增加，板卡出貨仍成長，GB200伺服器放量，300系列亦將於季末量產，預估事業群營收達801.4億元，季增0.1%。

投資人可挑選價內5%至價平附近的相關權證介入。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）