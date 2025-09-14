快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

友達 瞄準逾90天

經濟日報／ 記者徐牧民整理

友達（2409）下半年客戶需求將逐步回升，AOC升級趨勢與COS業務動能將成為營收與獲利重要推力。

大摩指出，因應中國大陸及美歐市場年終促銷，電視品牌廠已恢復正常採購，使第3季面板出貨將轉減為增，將嘉惠友達等後續表現。

友達8月合併營收245.39億元，月增17.3%，年減9.2%；前八月合併營收1,868.01億元，年增0.6%。友達持續將資源轉向Mobility和Vertical部門，並藉由併購德國BHTC切入車廠供應鏈，目前手上有多項專案，近三年取得車廠合計共150億美元訂單，預計2026年後陸續貢獻。

投資人可買進價內外10%以內、距到期日90天以上權證，透過靈活操作參與行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

友達 營收

延伸閱讀

緯穎評等 大摩降至中立

寶成8月合併營收年減14% 來億減23%

友達、凌巨8月繳佳績

大摩看好第3季面板出貨「轉減為增」 雙虎將受惠

相關新聞

iPhone 17系列登場 蘋概股大反攻 鎖定電池與鏡頭

蘋果年度秋季發表會於台灣時間9月10日登場，市場研究顯示，iPhone 17系列需求強勁。

帆宣董事長高新明：這波榮景…忙到2028

帆宣（6196）董事長高新明表示，因應客戶新建廠及擴產需求續旺，帆宣南科六廠已取得執照，將加入設備生產陣容。她指出，在建...

第一金證贊助體育 獲表揚

高雄市政府11日舉辦體育有功人員表揚典禮，第一金證券參與高雄市「運動登峰計畫」贊助而獲表揚，由第一金證券總經理李美芳出席...

群聯、信驊利多 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）近期報告指出，NAND產業即將迎來AI時代，預計2029年，AI NAND市場將占整體市場逾三成，額外...

中砂今年獲利拚新高

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠大客戶持續擴充先進製程產能，今年業績看增雙位數百分比，可望續攀高峰。法人預估，...

聯華神通卡位軍工商機

聯華神通集團積極卡位軍工商機，旗下強固型電腦大廠神基（3005）近年在北約（NATO）持續提升國防支出下，帶動其歐美市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。