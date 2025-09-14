友達 瞄準逾90天
友達（2409）下半年客戶需求將逐步回升，AOC升級趨勢與COS業務動能將成為營收與獲利重要推力。
大摩指出，因應中國大陸及美歐市場年終促銷，電視品牌廠已恢復正常採購，使第3季面板出貨將轉減為增，將嘉惠友達等後續表現。
友達8月合併營收245.39億元，月增17.3%，年減9.2%；前八月合併營收1,868.01億元，年增0.6%。友達持續將資源轉向Mobility和Vertical部門，並藉由併購德國BHTC切入車廠供應鏈，目前手上有多項專案，近三年取得車廠合計共150億美元訂單，預計2026年後陸續貢獻。
投資人可買進價內外10%以內、距到期日90天以上權證，透過靈活操作參與行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
