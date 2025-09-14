帆宣董事長高新明：這波榮景…忙到2028

帆宣（6196）董事長高新明表示，因應客戶新建廠及擴產需求續旺，帆宣南科六廠已取得執照，將加入設備生產陣容。她指出，在建廠工程及設備訂單湧進的挹注下，預估這一波榮景會讓帆宣路忙到2028年。

帆宣是艾司摩爾（ASML）極紫外光（EUV）機台次系統模組代工廠，也是美商應材的代工供應鏈，因應營運成長需求，帆宣2023年11月在南科舉行新廠舉行動土典禮，興建帆宣成立35年來最大的廠房，也是台南科學園區三期第一個標竿廠房建築，占地1萬坪土地，並結合AI智慧、永續減碳，以及綠建築概念打造全新智慧廠房。

帆宣是一家全方位發展的半導體整合服務公司，不僅是晶圓大廠的重要廠務供應商，早在20年前便投入資源開始設備製造與研發，無論在半導體或是面板設備上，都扮演舉足輕重的角色。

帆宣專精於半導體設備設計製造與整合，協助客戶達成先進製程研發和量產目標，除了持續在科技上尋求創新突破，吸引優秀人才加入，新廠設計更結合許多綠色環保節能減碳概念，新廠也將為南科三期指標性的綠色廠房。