快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

群聯、信驊利多 大摩按讚

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）近期報告指出，NAND產業即將迎來AI時代，預計2029年，AI NAND市場將占整體市場逾三成，額外貢獻290億美元潛在市場。雖過去NAND一直供過於求，但未來將呈現反轉，因此整體供應鏈中，台廠的群聯（8299）、信驊皆有望受惠。

大摩看好群聯在供不應求的背景下，最有望受惠，給予「優於大盤」評等，目標價608元；信驊因其在BMC市場的領先地位以及CPU規格轉換和伺服器市場成長的趨勢，同樣維持「優於大盤」評級，目標價6,100元。

大摩預估，產業將從過去的供過於求轉變至供不應求。自2022年以來，NAND產業一直處於供過於求，但隨著AI基礎設施部署加速，預測在基本情境下，2026年將出現2%的供應缺口。

大摩指出，AI應用對高速、大容量儲存及隨機輸出入存取的需求，因此使得QLCeSSD成為AI應用的最佳儲存解決方案；另外，新款的NLSSD預計於2025年底至2026年初推出，目標是取代傳統硬碟，若NLSSD在2026年成功取代5%的硬碟市場，NAND的供應缺口將擴大到8%。

AI NAND 大摩

延伸閱讀

緯穎評等 大摩降至中立

儒鴻展望樂觀 大摩喊買

大摩看好第3季面板出貨「轉減為增」 雙虎將受惠

i17新機問世倒數 大摩：鴻海8月營收估增16%

相關新聞

iPhone 17系列登場 蘋概股大反攻 鎖定電池與鏡頭

蘋果年度秋季發表會於台灣時間9月10日登場，市場研究顯示，iPhone 17系列需求強勁。

帆宣董事長高新明：這波榮景…忙到2028

帆宣（6196）董事長高新明表示，因應客戶新建廠及擴產需求續旺，帆宣南科六廠已取得執照，將加入設備生產陣容。她指出，在建...

第一金證贊助體育 獲表揚

高雄市政府11日舉辦體育有功人員表揚典禮，第一金證券參與高雄市「運動登峰計畫」贊助而獲表揚，由第一金證券總經理李美芳出席...

群聯、信驊利多 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）近期報告指出，NAND產業即將迎來AI時代，預計2029年，AI NAND市場將占整體市場逾三成，額外...

中砂今年獲利拚新高

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠大客戶持續擴充先進製程產能，今年業績看增雙位數百分比，可望續攀高峰。法人預估，...

聯華神通卡位軍工商機

聯華神通集團積極卡位軍工商機，旗下強固型電腦大廠神基（3005）近年在北約（NATO）持續提升國防支出下，帶動其歐美市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。