網通廠建漢（3062）新產品效益逐步發酵，推升近期營運回溫，伴隨主要生產基地位於越南，當地對等關稅相對低，有望迎來轉單，成為挹注營運另一動能。

建漢上半年稅後純益5.82億元，每股純益1.81元，遠優於去年同期每股純益僅0.05元；前八月合併營收26.34億元，年增19.82%。

談到關稅影響，建漢表示，旗下產品100%都在越南生產，川普政府已拍板越南關稅為20%，使得越南製造具相對較低稅率優勢。

伴隨當地生產原料與訂單都以美元計價，有自然避險功能，也有助應對匯率波動。

建漢董事長李廣益先前指出，建漢積極調整體質，並搶進新產品及新產能，已經推出WiFi6 、WiFi7 無線基地台壁掛式與吸頂式機型；網管型交換機；雲端與地端網路控制器，並搶進光纖產品，加上越南廠加入營運，新產能是原產能三到五倍，期望新產品及新產能推升營運成長。