聯華神通卡位軍工商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯華神通集團積極卡位軍工商機，旗下強固型電腦大廠神基（3005）近年在北約（NATO）持續提升國防支出下，帶動其歐美市場軍工訂單持續提升；神通資訊近期則奪下國防部無人機訂單，為四家中選廠商之一。

根據台灣政府電子採購網決標公告，在第一輪軍用商規無人機勝出的四家廠商，再度獲得第二輪採購合約，總價值約69億5,100萬元。其中，神通資訊獲得微型目獲型和微型戰術型無人機訂單。

神通資訊為聯華神通集團旗下專業系統整合（SI）廠。在軍工領域，神通資訊於2023年將創新科技事業群相關營業及龍潭工廠，分割予新設的子公司神耀科技，該公司專注於UAV無人機產業、智慧警監系統及智慧工廠應用等領域，神達、神基皆為該公司股東，而國防部無人機案子主要就由神耀科技負責操刀。

談到神基軍工領域布局，神基董事長黃明漢先前表示，目前相關業務營收比重超過一成，看好北約軍事預算持續提高，將成為神基軍工業務主要成長動能。黃明漢強調，「神基強固PC在歐洲軍工領域市占率為第一名，軍工巨擘來台灣都要找我們談，預計這塊會持續成長」。無人機地面控制站（GCS）部分，目前占神基軍工領域業績很小，銷售區域主要在歐洲及中東，但黃明漢看好相關業務增長性，規畫朝向一站式解決方案邁進；整體來看，神基看好軍工營收比重將持續提高。

神基前八月營收257.4億元、年增10%，為同期新高。展望後市，黃明看好下半年營運優於上半年，有望逐季成長，預計上、下半年營收比重呈現43：57或47：53，全年營收年增7%至12%的目標不變，預期2026年業績也將有雙位數增長動能。

