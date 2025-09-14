快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

智崴搶攻日本市場報捷

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

體感設備領導品牌智崴（5263）宣布，該公司打造的8K LED飛行劇院已於日本長崎知名主題樂園豪斯登堡啟用，是日本首座採用LED球幕的飛行劇院，也是目前日本最大的LED球幕。

位於長崎縣佐世保市的豪斯登堡，以荷蘭村風格聞名，園區遍布運河、風車、鬱金香花田與荷式建築，宛如走入歐洲小鎮。

為進一步豐富遊客體驗，豪斯登堡引進智崴的o-Ride飛行劇院系統，打造全新的「Air Cruise the Ride」飛行劇院，遊客入座後，座椅將旋轉180度進入直徑16公尺的8K LED球幕，隨即展開一場沉浸式旅程。

智崴已在日本東京富士急樂園與知名鐵道樂園打造兩座飛行劇院，這次於豪斯登堡打造第三座飛行劇院，反映日本市場對智崴飛行劇院的高度肯定。

智崴表示，「Air Cruise the Ride」飛行劇院啟用，不僅為豪斯登堡引入新一代科技娛樂設施，也顯示主題樂園產業正朝向高畫質與高度沉浸體驗發展。該座飛行劇院從系統規劃、軟硬體設計到影片製作授權，皆由智崴團隊提供完整整合方案，協助樂園打造兼具創新與營運效益的沉浸式體驗，展現LED飛行劇院的發展實力。

LED 智崴 日本

