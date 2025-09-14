快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠大客戶持續擴充先進製程產能，今年業績看增雙位數百分比，可望續攀高峰。法人預估，雖然外在經濟環境與匯率因素變數多，中砂今年每股純益仍有機會上看9元，超越2022年的8.71元，刷寫新猷。

中砂有鑽石碟、晶圓再生、傳統砂輪等三大業務，其中，鑽石碟業績占比超過三成，是獲利主力項目，該公司上半年每股純益3.78元，前八月合併營收52.8億元，年增16.1％。

中砂鑽石碟業務中，第2季占比最高的是3奈米製程應用，其次是5奈米製程。因應客戶需求，中砂持續擴充鑽石碟產能，去年月產能約為4萬顆，今年上半年已擴至5萬顆。據了解，中砂繼續擴產腳步，預計今年平均月出貨量將達4萬顆左右，並正透過增補人力、提高自動化效率等方式優化，並規畫明年月產能將超過5萬顆。

法人計，由於台系大客戶占中砂鑽石碟業績比重超過五成，第2季已逾55％，穩定成為該項業務重要成長推力，今年中砂鑽石碟業務有望增加雙位數百分比。隨著客戶端不斷擴充最先進的製程產能，而且中砂在該客戶先進製程獲採用的占有率高，後續大客戶對該公司營收貢獻度可望持續增長。

至於業績占比最高的晶圓再生業務，中砂持續增加高階產品組合及特殊晶圓比重，再生晶圓月產能擴充至33萬片，預計明年第3季再增至40萬片月產能。法人估，中砂晶圓再生業務今年業績同樣將增長雙位數百分比。

傳統砂輪業務方面，雖然目前工具機應用情況並不算好，但ABF應用表現還算不錯，且因為併購日本MKS與泰國MGT砂輪子公司，從4月起已開始併入合併營收，因此帶來動能，並在業外部分還帶來廉價購買利益，預計下半年還會有相關認列收益。

