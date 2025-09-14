威宏產線 排單到年底

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442），威宏產線排單直達年底，東南亞產能預計年底回穩，有望挹注營運向上。

威宏第3季起產線受到先前泰國、柬埔寨衝突影響，使泰國廠柬籍勞工大量流失，8月中下旬停火後，短暫缺工問題已陸續找尋多國籍勞工替代，以及柬埔寨威保廠仍受制於學習曲線影響生產與出貨效率，後續隨經驗累積，有望帶動營收重回成長動能。

威宏進一步指出，東南亞生產布局仍有受到大環境局勢與勞動水準等不利因素干擾，尤其在近年各國政治角力頻繁，導致當地政局不穩或是邊境衝突。

但威宏依客戶政策維持擴大東南亞生產布局，承接大量中國轉出的訂單，目前東南亞營收比重已提升至74.75%，柬埔寨宏盛、越南德御稼動率已經滿載。

泰國廣泰廠亦積極尋回優秀熟手，並擴大招募徵求更多勞動力，現有產線排單直達年底，公司已安排加班，並同步展開擴廠整併計畫，以因應更龐大的訂單需求。

柬埔寨為威宏最大轉運調度與生產重心，集團旗下以生產運動器材運動手套等周邊配件子公司威保木牌廠，在通過美系運動客戶認證後已陸續接單生產，新廠雖處於學習曲線階段，但隨技術成熟與經驗累積，成長動能可望逐步顯現。

威宏亦透過導入AI自動排線製程，並積極訓練人員生產效率，最快在第4季完成調節並擴大放量，重回成長。面對2026年世界盃足球賽舉辦在即，民眾運動風潮蔚為顯學，各大國際運動品牌商加大拉貨力度，將進一步推升運動護具及包袋商機，為下半年營運成長動能增添柴火。

另外，為配合長遠發展策略及提升集團經營韌性，威宏已於今年股東會改選董事席次，並推舉創辦人洪永裕之子洪維謙接任董事長，新任董事長上任後，迅速推動集團人力整合，建立矩陣式管理架構，明確區分管理與業務職能，提升決策效率。