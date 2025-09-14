富邦期貨分析師曹富凱表示，美國8月消費者物價指數年增率2.9%，雖高於7月的2.7%，但仍屬溫和通膨，符合市場預期；首次申領失業救濟金人數則大幅增加2.7萬人，達到26.3萬人，創下2021年10月以來的新高，顯示勞動市場明顯降溫。

數據組合強化市場對於聯準會（Fed）今年啟動降息的預期，投資人押注最快本周就有可能迎來首次降息，以因應就業市場的快速放緩。

在降息預期升溫下，市場利率環境轉向寬鬆，資金風險偏好明顯回升，美股四大指數齊創歷史新高，道瓊指數在上周首度突破46,000點大關，10年期美債殖利率則下滑，台股也受惠於資金行情，再創歷史新高。

資金聚焦科技板塊，電子股成為多頭領漲主力。市場持續押注聯準會即將降息，熱錢積極流向亞洲股匯市，新台幣匯率上周盤中再度升破30.2元，外資持續買超台股，並連續買超台積電，推升股價上周盤中創下1,260元新高，連帶AI、雲端運算及半導體題材熱度不減。

台股氣勢如虹，改寫歷史新高，在美股創高與市場高度押注Fed降息的雙重利多下，年底前可能三次降息，資金風險偏好提升，有利全球股市延續多頭格局。

台股市場資金將持續聚焦於先進封裝、矽光子、ASIC等新興應用供應鏈，投資人可透過大小台進行布局。（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）