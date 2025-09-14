衛司特接單旺 營運熱轉

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

AI帶動半導體PCB製造需求攀升，衛司特（6894）今年在陽極訂單穩健、合約BOO客戶工程稼動率走揚，以及新廠BOO在手訂單創新高等挹注下，海內外電解設備建廠接單續創新高，推升2025年營運表現。

衛司特是聖暉*轉投資的ESG概念股，專精於以銅為主的高性能金屬廢液再生服務完整解決方案，透過「電解法」協助客戶析出純度99%以上的金屬銅管，再售予相關產業上游供應鏈，形成符合減廢、減碳及永續概念的綠色循環經濟。

衛司特表示，循環經濟議題發燒，主要受惠於各國政策面主導，加上國際品牌大廠對供應鏈的要求。

在高階AI處理器持續成長下，帶動半導體與PCB製造需求攀升。衛司特今年下半年在台灣就有三、四套電解設備建廠訂單，創接單新高。

海外PCB廠的擴產案分別在泰國二座、越南一座。展望2025年，產業景氣樂觀，期待全年營收及獲利都能交出雙位數成長佳績。

衛司特2025年上半年合併營收6.66億元，稅後純益1.17億元，年增8.4%，每股純益4.92元。

PCB 半導體

