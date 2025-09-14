柏文健身房 將拓五據點

本土最大健身中心業者柏文（8462）表示，旗下「健身工廠」於第3季及第4季規劃三處及兩處新場館開幕，全年將衝85家「健身工廠」。

柏文表示，參與付費健身運動人口持續增長，消費者對「健身工廠」的信任度日益提升，會員逐漸養成健身習慣，帶動會員黏著度與續約率提升，截至今年6月底，「健身工廠」會員人數已突破33萬人，較去年同期成長逾19%，推升營收逐月創新高。

「運動部」於9月9日掛牌成立，「金牌部長」李洋揭示六大工作面向，其中「落實全民運動」及「運動產業的商業發展」均有利於健身產業的長期發展。

運動部未來將致力於鼓勵全民培養規律運動習慣，讓運動真正融入每一位國民的日常；另透過法規調整、資源整合與跨界合作，讓台灣在運動產業鏈更加完善，創造更多元的商業機會。

柏文認為，台灣運動風氣已形成，現在又有國家政策支持，相信會有愈來愈多的民眾喜歡運動、投入健身，台灣運動休閒產業即將邁入另一個高速成長階段。