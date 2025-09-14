快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

東哥遊艇將赴美參展

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

東哥遊艇（8478）表示，該公司將陸續參加美國重點船展活動，包括9月的西雅圖船展、10月底登場的羅德岱堡國際船展等，後續新單落袋可期。

東哥表示，全球金字塔頂端富豪人數持續增加，其中約有四成來自北美洲。而美國經濟仰賴富人階級的程度更勝以往，近一半的消費支出來自收入前10%的富人，凸顯出高端奢華休閒消費力道持續不墜。

在此同時，目前全球豪華遊艇市場持續成長，預估2024至2033 年複合成長率 (CAGR)達5.8%；尤以37至45公尺及46至60 公尺遊艇近五年新船訂單成長率最為顯著。以該公司接單來看，迄今已排到2026年；而隨著交船進度推進，持續挹注營收表現。

至於生產方面，東哥正啟動擴產計畫，現有六個工廠均達到滿載生產，開始興建第三組裝工廠，按規劃進度，預計將於今年年底完工、明年投產，該廠最大建置產能將可使現有產能增加五成，強化產能配置彈性及提升生產效率。

根據東哥最新公告數據，8月營收為6.43億元、年增131.8% ；累計今年前八月營收35.41億元，年減7.7%。

