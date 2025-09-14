太子、富旺插旗中小商場

大台中百貨市場百家爭鳴，除了指標百貨公司之外，統一集團旗下太子建設（2511）、富旺國際等上市櫃建商，也積極插旗中小型購物商場市場，主打「小而美」的休閒、娛樂及購物功能，搶食每年上千億元的市場商機。

由太子建設主導開發的「太子置地廣場-大里館」，今年2月中舉行動土典禮，這座結合綠意、商業與社區共融的複合式商場，投資金額5.6億元，預計2027年底前完工營運，將是太子建設在台中的第一個商場BOT開發案。

值得注意的是，太子建設在台中的另一個商場BOT案「太子置地廣場-崇德館」，預計10月動工。這座商場位於北屯崇德路「市31 」用地，規劃2028年完工營運，投資金額逾10億元以上。

至於富旺位在高鐵站特區的「F Plaza烏日商場」，已取得使照，預計第4季辦理招商說明會，並同步洽談策略夥伴聯名合作。未來商場進駐品牌將以「通路」與「餐飲」各半的比例進行分配，希望打造顧客最佳消費體驗與快捷便利。

大里區人口逾21.2萬人，是台中市人口僅次於北屯、西屯的第三大區。位於德芳南路、永隆路口的「太子置地廣場-大里館」，規劃地下三層、地上五層商業空間，目前已知，包括星巴克、康是美及7-11旗艦店等都將進駐。