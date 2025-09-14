喬山迎旺季 營運逐月揚

喬山（1736）9月開始進入旺季，預期今年營收將持續改寫新高，並進一步強化獲利能力。

法人說，喬山憑藉全球布局優勢、產能優化策略及與客戶的深度合作，且健身產業進入旺季，喬山營運9月起將逐月增溫。

在通路表現上，喬山近期商用器材持續成長，除了美國市場需求仍舊強勁外，同時西班牙、墨西哥及瑞士等市場亦同步成長，顯示喬山全球銷售網絡的多元性與競爭力。

美國Planet Fitness日前公布第2季財報，營收較去年同期增長13%，會員人數來到2,080萬人，截至今年6月30日，俱樂部總數達到2,762家，預估2025年全年將新增160至170家。

隨著健康意識持續升溫，Planet Fitness憑藉其高品質設備及平價收費策略，位居全球最大健身房龍頭地位。Planet Fitness目前在四個國家設有據點，並持續擴張海外。

拉丁美洲的Smart Fit，展店目標更為積極，預估2025年全年增加340至360家俱樂部，比2024年展店增加了50家，喬山為這二家全球頂尖連鎖健身房的主要供應商，且擁有業界最完整的海外布局與銷售網絡，將隨著客戶版圖不斷擴張而持續受惠。

面對美國關稅議題，目前台灣與越南的關稅稅率相較中國大陸具約17%的優勢。

喬山透過製造基地靈活布局，有效降低生產成本，同時執行關稅成本轉嫁策略。近期海運費下降以及台幣貶值，對毛利率均帶來顯著正面效果。