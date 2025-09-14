快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高力（8996）板式熱交換器在歐洲市場應用已有小幅回溫，法人指出，熱能產品的散熱及Bloom Energy於下半年進入密集交貨期，整體營收有望逐季走揚。

高力受惠於AI產業快速成長，今年是液冷散熱產品的快速上升期，特別是針對AI伺服器及資料中心的散熱需求；其中燃料電池成為高力下一個核心，將是今年主要的成長動能；而板式熱交換器則維持穩定發展，公司對下半年營運前景保持樂觀看法。

高力日前表示，由於液冷散熱產品基期較低，今年首季營收占比約為18%，受到AI題材的帶動，伺服器液冷散熱需求顯著上升，訂單可看到第4季，預計今年營收占比將攀升至30%左右。

在燃料電池業務方面，高力日前指出，將持續推動業務擴展，並與美國燃料電池知名企業Bloom Energy保持長期合作，主要訂單均直接供應至美國市場。其核心組件為熱反應盒（Hot Box）具有高訂單能見度，目前訂單已能看到年底，預計未來三年的年產量將穩定達到7,000顆以上，看好第3季營運表現將優於前一季表現。

