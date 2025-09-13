富世達7月EPS為3元 法人估全年上看30元

富世達（6805）公布7月每股獲利（EPS）年增61%至3.02元；分析師指出，富世達7月、8月營收表現亮眼，動能為NVQD03營收大幅提升，由於伺服器毛利率為各產品線中最高，加上伺服器營收比重有望超過50%，帶動毛利率與自結EPS優於預期。

分析師表示，第3季GB300 NVQD03拉貨動能強勁，且通用伺服器滑軌營收持穩；考量NVQD03營收較強使伺服器營收優於預期，因此，上修第3季營收預估至季增37%，加上產品組合優化，全季EPS上修至9.8元。

預估第4季營收持續季增，上修全年伺服器營收比重預估至32%，將更有利毛利率表現，因此，上修2025年EPS至30.1元，年增68%。

另外，富世達目前出貨GB200、300 QD模組與GB300 NVQD03，預期未來有望切入Vera Rubincompute tray的QD，今年第4季有望開始出貨ASIC伺服器機櫃的UQD、2026年量產，加上數家CSP的新專案，預期ASIC伺服器是2026年另一動能。

滑軌方面，今年下半年將開始出貨ASIC伺服器滑軌，上修市場今年GB200、300出貨量至2.7~2.8萬櫃、2026年至5~6萬櫃，反映GB機櫃數量上修、ASIC伺服器強勁，上修富世達2026年伺服器營收比重至49%，並上修全年EPS預估至53.7元，年增79%。