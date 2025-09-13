AI電力即算力 台達電市值破2兆直逼聯發科

AI機房耗電量龐大，AI伺服器功率愈來愈高，並且衍生散熱問題，有專家喊出AI「電力即算力」，而專門提供電源解決方案的台達電成為AI新要角，近期股價狂飆，最新市值已突破新台幣2兆元，直逼聯發科。

去年仍苦於電動車市場逆風的台達電，今年受惠AI需求崛起，業績、股價同步狂飆，台達電剛公布今年前8月營收3362.11億元，年增率達24.6%；上半年歸屬母公司淨利241.78億元，更比去年同期大幅成長53.8%，每股稅後純益達9.31元。

業績帶動下，下半年以來短短約2個半月，台達電股價從413元起漲，本週五盤中最高衝上854元天價，波段漲幅超過1倍，成為新飆股。

週五收盤台達電股價上漲6元、收在837元。根據證交所統計，台達電最新市值約2兆1741億元，突破2兆元大關，僅次台積電、鴻海、聯發科，穩居台灣市值第4大上市公司。

台達電是在今年7月首度超車富邦金，躍居台股市值第4大公司，對照排行第5的富邦金目前最新市值1兆2094億元，台達電已將其遠遠拋在腦後，並且直追老三聯發科的2兆3784億元。

其實連台達電董事長鄭平都坦承「今年只有AI好」。所幸AI市場夠大、動能夠強，支撐台達電今年營運強勁成長。

台達電電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源解釋AI電源需求為何會如此強勁，他引述產研機構Gartner的統計預測，2024年全球AI資料中心的用電需求達261TWh，這是天文數字，對照台灣2024年用電總量283TWh，代表全球AI資料中心1年的電力需求相當於全台灣一整年的用電量。

更驚人的是，這個數字預估2027年將成長達到500TWh，等於短短3年再倍增，蓋電廠的速度根本跟不上。因此除了追求電源功率，如何提升電源使用效率變得至關重要。

台達電發言人周志宏補充，台達電的電源系統轉換效率可達97%以上，為全球之最。別小看這幾個百分點，電源系統有時要經過好幾次轉換，加上現在AI機房耗電量驚人，電源轉換效率的重要性因此被突顯出來。

而且根據能量守恆定律，電源轉換過程所耗損的電力，會轉換成熱能，等於又要用額外的電力去做散熱，因此電源轉換效率至關重要。

法人分析，隨著AI伺服器走向高密度運算，電源功率愈來愈高，台達電電源起家、且投入散熱多年，有能力提供完整電源解決方案，未來角色還會更吃重。