國巨併茂達聯手亮紅燈 帶動被動元件、IC 設計跟著噴

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台股12日的盤面焦點集中在國巨*（2327）非合意併購茂達（6138）的消息上。這項重磅消息不僅讓兩家公司股價雙雙鎖死漲停，也帶動國巨集團旗下的凱美（2375）、同欣電（6271）等相關個股人氣匯集，並激勵被動元件與IC設計類股同步走強，成為盤面吸金焦點。

國巨近年的併購野心勃勃，繼入股富鼎（8261）、力智（6719）之後，再次出手併購茂達，三家皆為主動元件廠。業界普遍看好，國巨此舉將使其在高階零組件市場，達成主動元件與被動元件「一把抓」的策略，尤其在電源周邊領域，將能為客戶提供「一站式購足」的解決方案。市場正面看待這項併購案，也讓國巨與茂達的股價雙雙亮起紅燈，反映出市場的樂觀預期。

在國巨併購題材的發酵下，被動元件族群全面走強，除了國巨*股價大漲13.5元，收在151.5元，凱美也亮燈漲停，收盤價來到63.2元。其他如立隆電、華新科、日電貿等指標性被動元件廠，也都有約半根漲停板的漲幅。IC設計族群則因功率積體電路大廠茂達的利多消息受惠，包括虹冠電、尼克森、通嘉、富鼎（8261）等個股，尤其類比IC展現不俗的漲勢。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等法人分析，台股大盤在多重利多因素推動下，多頭氣勢不減。受美股反映CPI數據符合預期，聯準會降息的樂觀氣氛延續，從技術線型來看，台股多頭氣勢依舊，再創歷史新高點25,541點；在台股維持高檔強勢的格局下，具備基本面題材的被動元件與IC設計族群，可望在國巨併購案的帶動下，成為短線盤面受矚目的焦點。

國巨 併購 IC設計

