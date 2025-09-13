快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

亞力、華城 選逾二個月

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

重電族群公布8月營收，紛紛呈現年增，其中亞力（1514）因半導體與台電帶來的重電設備業務成長，法人預估，亞力第3季營收將呈現季增；華城（1519）則受惠變壓器漲價將延續到明年，同時變壓器逐步擴產，帶動營運持續成長。

亞力第3季營收達成率高於預期，主因台電專案認列進度優於預期。展望第3季及第4季，亞力將持續消化現有訂單，營收也將呈現季增。

法人看好亞力目前在手訂單維持高檔，其中台電占比約四成、半導體25%、軌道20%，其他包括電信通訊設備、IDC機房建置、綠能等。

展望下半年，台電及半導體預期有較顯著成長，除台電專案工程進度優於預期，半導體持續受惠晶圓龍頭廠國內外擴廠需求，美系大廠在台建廠也推升整體電力設備需求，國內外半導體全年營收，預估增幅達雙位數。長期而言，除台電、半導體需求強勁推升營運動能外，AI／IDC廠房建置也為營運增添動能。除美國外，德國、日本新訂單持續進行洽談中。

華城8月營收年增7.3%，隨年底進入拉貨旺季，預估第4季營收年增將達雙位數。法人預期變壓器漲價循環可延續至明、後年，華城自2024年到2026年，每年變壓器擴產幅度預估可逾三成，帶動營運持續創高。此外，美國星際之門計畫中，華城也已獲變壓器訂單，後續成長具想像空間。

權證發行商表示，投資人若看好亞力及華城後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期60天以上的權證，以小金搏大利。

延伸閱讀

苗縣台1線廂型車撞台電外包商大貨車尾 車頭全毀駕駛受傷送醫

【重磅快評】氣爆驚人巧合 曾文生政治腦能管好台電？

興達電廠爆炸導致供電吃緊乃至分區限電？ 台電：是謠言

嘉義無人三合院被收25萬電費！網友怒揭台電「亂算」：一堆阿公阿嬤去繳

相關新聞

漢測2025年全年獲利將創高 下周三登錄興櫃

晶圓測試供應商漢民測試系統（7856）預計9月17日登錄興櫃，參考價格 100 元，展望後市，總經理王子建表示，隨著客戶...

一周熱門零股／0050交易量達1,100萬股

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、聯準會降息預期升高等多空因素包圍中，行情持續創高，但也因指數走高，零股投資人逢高買...

興櫃一周回顧／雷虎生大漲61% 居冠

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由雷虎生...

台鎔攻綠能 取得新進展

台鎔科技（6947）在綠能布局取得新進展，旗下百分之百持股子公司翰陽綠能，已於9月初取得使用執照，預計年底前正式商轉。

臻鼎高雄 AI 園區 邁大步

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）正在推進建立高雄AI園區，臻鼎總經理簡禎富表示，集團積極推動智慧製造與數位轉型，包含建立...

光寶8月獲利年增逾56%

電源大廠光寶（2301）昨（12）日公布今年8月自結稅後純益17.29億元，年增56.9%，每股純益0.76元。8月獲利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。