亞力、華城 選逾二個月

重電族群公布8月營收，紛紛呈現年增，其中亞力（1514）因半導體與台電帶來的重電設備業務成長，法人預估，亞力第3季營收將呈現季增；華城（1519）則受惠變壓器漲價將延續到明年，同時變壓器逐步擴產，帶動營運持續成長。

亞力第3季營收達成率高於預期，主因台電專案認列進度優於預期。展望第3季及第4季，亞力將持續消化現有訂單，營收也將呈現季增。

法人看好亞力目前在手訂單維持高檔，其中台電占比約四成、半導體25%、軌道20%，其他包括電信通訊設備、IDC機房建置、綠能等。

展望下半年，台電及半導體預期有較顯著成長，除台電專案工程進度優於預期，半導體持續受惠晶圓龍頭廠國內外擴廠需求，美系大廠在台建廠也推升整體電力設備需求，國內外半導體全年營收，預估增幅達雙位數。長期而言，除台電、半導體需求強勁推升營運動能外，AI／IDC廠房建置也為營運增添動能。除美國外，德國、日本新訂單持續進行洽談中。

華城8月營收年增7.3%，隨年底進入拉貨旺季，預估第4季營收年增將達雙位數。法人預期變壓器漲價循環可延續至明、後年，華城自2024年到2026年，每年變壓器擴產幅度預估可逾三成，帶動營運持續創高。此外，美國星際之門計畫中，華城也已獲變壓器訂單，後續成長具想像空間。

權證發行商表示，投資人若看好亞力及華城後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期60天以上的權證，以小金搏大利。