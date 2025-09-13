快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

鈊象、譜瑞 認購火熱

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
鈊象董事長李柯柱。聯合報系資料照
鈊象董事長李柯柱。聯合報系資料照

台股近期震盪攻高，盤面焦點關注具題材個股。其中，鈊象（3293）、譜瑞-KY（4966）昨（12）日表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

鈊象第2季毛利率97.8%，季增0.1個百分點，優於原先預期，主因高毛利授權收入占比提升。營業利益率97.8%，季增6個百分點至，營業費用控管得宜，每股純益（EPS）8.68元，主因認列業外損失6.4億元，排除後本業優於預期9%。

展望未來，鈊象東南亞發展空間仍大，且消費力道增強，美國市場找到更多家代理商，有助於鈊象未來推廣至三大洲以外市場，去年第4季至今年首季已陸續看到成效，仍有上修空間。而英國市場已取得證照，有望帶動營運走升。

法人預估，鈊象2025、2026年授權收入分別達152億元、186億元，年增47%、22%，占營收比重65%、69%，看好鈊象海外授權仍具極大成長空間。

譜瑞-KY下半年受惠客戶需求穩定、DP業務市占率將回升、TC業務在新產品TTED帶動復甦，法人預期，公司雖然以筆電為重，仍然能受惠於高速傳輸介面、面板整合型方案出貨回溫，第3季毛利率將維持季增。

PCIe進入Gen6高速傳輸介面包括USB Type-C、Display Port、HDMI／DVI、PCIe／SATA、MIPI／eDP等各式轉接器、中繼器、多工器、解多工器、等，已成為第一大產品線，占譜瑞營收近50%。

PCIe Gen4 Retimer應用領域已由Data Center擴張至高階NB，PCIe Gen5開發較Gen4更順暢，2022年市場規模已達1億美元。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外10%以內、有效天期90天以上的商品介入。

延伸閱讀

汎銓海外拓點 挹注動能

上銀攜文策院 推「人機共舞」

鈊象8月每股稅前盈餘4.24元

高速傳輸的需求上升 大廠結盟業者 眾達、波若威跟著紅

相關新聞

漢測2025年全年獲利將創高 下周三登錄興櫃

晶圓測試供應商漢民測試系統（7856）預計9月17日登錄興櫃，參考價格 100 元，展望後市，總經理王子建表示，隨著客戶...

一周熱門零股／0050交易量達1,100萬股

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、聯準會降息預期升高等多空因素包圍中，行情持續創高，但也因指數走高，零股投資人逢高買...

興櫃一周回顧／雷虎生大漲61% 居冠

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由雷虎生...

台鎔攻綠能 取得新進展

台鎔科技（6947）在綠能布局取得新進展，旗下百分之百持股子公司翰陽綠能，已於9月初取得使用執照，預計年底前正式商轉。

臻鼎高雄 AI 園區 邁大步

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）正在推進建立高雄AI園區，臻鼎總經理簡禎富表示，集團積極推動智慧製造與數位轉型，包含建立...

光寶8月獲利年增逾56%

電源大廠光寶（2301）昨（12）日公布今年8月自結稅後純益17.29億元，年增56.9%，每股純益0.76元。8月獲利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。