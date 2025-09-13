快訊

雙鴻 押價內外10%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

雙鴻（3324）受惠GB300 AI伺服器量產，主要供應水冷板與機櫃分歧管給美系客戶，法人看好第3季營收將季增達兩位數，第4季並持續成長，主因在於GB300 AI伺服器液冷營收成長，推升全年營收上揚。

法人表示，雙鴻7月起液冷占營收比重逐漸增至逾三成，伺服器約占六成，由於產品組合優化，以及新台幣兌美元匯率穩定，推升毛利率及營業利益率上揚。另外泰國廠的機櫃分岐管月產能順利擴增，水冷板產能利用率將因 GB300 AI 伺服器市占率提升大幅上揚。因GB300 有新增客戶貢獻，進一步拉高營收表現。

權證發行商表示，看好雙鴻的投資人可挑價內外10%以內，90天期以上權證入手，透過靈活操作參與個股行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

